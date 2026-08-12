Aggressione a Cattolica, il Pd: "Servono più forze dell'ordine"

Il Partito Democratico dopo l'aggressione di sabato: "La sicurezza è un tema complesso, servono più uomini, mezzi e risorse"

L'aggressione ai danni di un ragazzo avvenuta nella notte di sabato riaccende il dibattito sulla sicurezza a Cattolica. Il Partito Democratico condanna l'episodio, augura una pronta guarigione alla vittima e invita la politica a evitare strumentalizzazioni. "Quanto accaduto sabato è un episodio grave che non ci lascia indifferenti", sottolinea il Pd, ricordando come questi episodi "non appartengano alla vera essenza di Cattolica", città definita "una comunità da sempre accogliente e sicura".

Il partito rivendica quindi il lavoro dell'amministrazione comunale, a partire dalla Polizia Locale, che "garantisce continui controlli sul territorio" e che, anche nella serata dell'aggressione, era impegnata nelle zone della movida.Tra gli interventi viene citata anche la videosorveglianza: "In questi cinque anni l'Amministrazione Comunale ha realizzato il più importante investimento mai fatto a Cattolica nella sicurezza urbana", con l'installazione di 81 telecamere, destinate ad aumentare nei prossimi mesi. "Sono azioni concrete, non slogan", afferma il Pd.Ma secondo il partito la sicurezza passa anche dalla prevenzione, dagli interventi educativi nelle scuole, dal Centro Giovani e dalla creazione di spazi per lo sport e l'aggregazione.

Il Pd chiede inoltre maggiori rinforzi per Carabinieri e Guardia di Finanza. "Non si può pensare di risolvere tutto ricorrendo unicamente alla Polizia Municipale", sottolinea, ricordando che la sicurezza "spetta primariamente allo Stato".Infine, l'affondo politico al governo: "Se dopo vent'anni i problemi restano gli stessi, è tempo che si prendano le proprie responsabilità". Il Pd conclude chiedendo "più uomini, mezzi e risorse per tutte le forze dell'ordine".