Aggressione alla moglie a martellate, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni

Respinto il ricorso di un 55enne albanese: nel 2024 a San Mauro Pascoli colpì la moglie con un martello

È definitiva la condanna a 12 anni per un 55enne albanese, a processo per tentato omicidio e maltrattamenti alla moglie. La Corte di Cassazione, riferisce Ansa, ha infatti respinto il ricorso della difesa dell'imputato, avvocato Stella Pancari.

Il 25 aprile 2024 a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) l'uomo utilizzando un martello, aveva colpito la moglie che era comunque riuscita a chiedere aiuto ed era poi stata soccorsa e trasportata d'urgenza, all'ospedale Bufalini di Cesena. Il 55enne, invece, riuscì a scappare prima dell'arrivo dei soccorsi, ma grazie alle indagini dei carabinieri venne rintracciato e arrestato il 19 maggio in provincia di Milano, prima di riuscire a fuggire all'estero.

In Corte di appello a Bologna, lo scorso settembre, la pena era stata ridotta dai 14 anni decisi dal tribunale di Forlì a 12 anni, con il venir meno dell'aggravante della premeditazione. "La difesa - dice l'avvocato Pancari - ha dato battaglia sull'entità della pena, portando la Cassazione a vagliare i criteri di calcolo dopo il parziale successo ottenuto in Appello".