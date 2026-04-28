River Delfini-Pietracuta, follia in campo: mano pesante del Giudice Sportivo dopo l’aggressione all’arbitro

Arbitro spintonato e minacce di morte. Maxi squalifica di 4 anni per un giovane calciatore

Degenera la sfida Under 17 tra River Delfini e Pietracuta (4-5): nel finale un gruppo di giocatori accerchia l’arbitro dopo la convalida di un gol, tra insulti e minacce. Un tesserato, espulso, reagisce spintonando il direttore di gara fino a farlo cadere, continuando poi con frasi offensive e gesti osceni.

Il giudice sportivo ha disposto sanzioni severe: per l’aggressore stop fino al 28 ottobre 2028. Altri due giocatori squalificati per 6 giornate per minacce di morte all’arbitro, uno per 5 turni per insulti e spinta a un assistente, un altro per 4 turni per atteggiamento intimidatorio. Inibiti anche due dirigenti per 4 gare e multa di 350 euro alla società.

Dal referto emerge inoltre un clima pesante sugli spalti, con offese continue e attacchi verbali anche alle famiglie della terna arbitrale per tutta la partita.

Il presidente dei River Delfini, Fabio Ceschi, si è scusato pubblicamente: “Episodio grave e lontano dai nostri valori. Convocheremo squadra e genitori per capire e intervenire sul piano educativo”.