Rimini, cade dal balcone del secondo piano: 24enne in gravi condizioni

L’incidente, ancora da chiarire, si è verificato in via Turchetta

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 27 aprile, a Rimini, dove una ragazza di 24 anni è precipitata dal balcone di un appartamento al secondo piano, finendo nel cortile condominiale di una palazzina in via Turchetta 56.

L’allarme è scattato poco dopo le 13.30, quando un residente dello stabile, allarmato da un forte tonfo, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente un’ambulanza, la Polizia di Stato e l’elisoccorso del 118, atterrato in un’area verde nelle vicinanze.

La giovane è stata trovata a terra in stato di semi-incoscienza. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno provveduto a stabilizzarla e a trasferirla d’urgenza in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Le sue condizioni sono considerate serie: avrebbe riportato diverse fratture.

Restano ancora da chiarire le cause della caduta. Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti del caso.