Rimini, urto tra giovanissimo e anziana in viale Pascoli: donna trasportata all'Infermi

Rilievi della Municipale e rallentamenti verso il mare

Incidente stradale nella serata di lunedì 27 aprile, intorno alle 20, in viale Pascoli, all’altezza del civico 33, in direzione mare e nei pressi del semaforo.

Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter condotto da un minorenne e una Vespa guidata da una donna anziana si sono scontrati mentre percorrevano la stessa direzione di marcia. Ad avere la peggio è stata la donna, che è rimasta ferita nell’impatto.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente della Vespa, successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Resta da chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.