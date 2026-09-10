Aggressione con spray e coltelli a Marina Centro, quattro denunciati

Il fatto risale alla notte del 16 agosto sulla battigia. Le vittime erano state ricoverate in gravi condizioni al Bufalini di Cesena

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri per la violenta aggressione avvenuta nella notte del 16 agosto sulla battigia di Marina Centro. Si tratta di quattro cittadini stranieri, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, arrivati in Riviera da fuori provincia. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà con l'ipotesi di lesioni personali aggravate.

L'episodio era avvenuto al termine di una lite scoppiata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per "futili motivi". Da lì la situazione sarebbe rapidamente degenerata, fino all'aggressione di alcuni coetanei. I presunti responsabili avrebbero utilizzato anche spray urticante e armi da taglio.

Le conseguenze per le vittime sono state particolarmente gravi. Dopo essere state soccorse, sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove sono state ricoverate in condizioni inizialmente considerate di pericolo di vita.

Anche due dei quattro indagati, entrambi ventenni, erano rimasti feriti durante la colluttazione. Per loro si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari dello stesso ospedale cesenate, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 30 giorni ciascuno.

A ricostruire la dinamica sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, Sezione Operativa, della Compagnia di Rimini. L'attività investigativa, avviata subito dopo l'aggressione, ha permesso ai militari di raccogliere gli elementi ritenuti utili a individuare i quattro presunti responsabili e a ricostruire quanto accaduto quella notte sul litorale. Al termine degli accertamenti, i quattro sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Rimini per l'ipotesi di lesioni personali aggravate.