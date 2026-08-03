Agosto a Rimini: eventi, musica e cultura fino all'11

Dalla Terrazza della Dolce Vita alla Sagra Malatestiana, passando per cinema, mercatini, sport e la notte di San Lorenzo

Nel cuore dell'estate Rimini propone un calendario ricchissimo di appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti fino all'11 agosto. Musica, spettacoli, incontri culturali, cinema all'aperto, mercatini, attività sportive e iniziative nei parchi trasformano ogni angolo della città in un palcoscenico diffuso, dal lungomare al centro storico, passando per spiagge, borghi e spazi verdi.

Tra gli eventi più attesi c'è La Terrazza della Dolce Vita, in programma fino al 10 agosto nei giardini del Grand Hotel. La rassegna ideata da Giovanni Terzi e Simona Ventura, inaugurata con una serata sold out al Teatro Galli, è dedicata quest'anno al tema "Legami di cuore. L'amore tra generazioni". Per undici serate si alterneranno ospiti del mondo della cultura, del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui Alan Friedman, Rula Jebreal, Fabio Concato, Iva Zanicchi e Jessica Notaro. Il programma comprende anche la mostra dedicata allo scenografo Dante Ferretti, visitabile fino al 3 settembre, e le lezioni gratuite di danza sulla spiaggia del Grand Hotel con Graziano Di Prima e Giada Lini. Il gran finale è previsto il 10 agosto con il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti.

Prosegue anche la Sagra Musicale Malatestiana, che il 5 agosto porterà nella Sala Ressi del Teatro Galli la Magnifica Baroque Ensemble diretta da Enrico Casazza, mentre il 9 agosto la sezione Percuotere la mente ospiterà la musicista svedese Anna von Hausswolff, protagonista di una proposta che unisce organo, rock e sperimentazione contemporanea.

La musica sarà protagonista anche con SGR Live, che il 5 agosto proporrà lo spettacolo Magia d'operetta. Abbassa la tua radio, e con il festival Le città visibili, al via l'8 agosto all'Arena Francesca da Rimini con lo spettacolo Lost in Rock. Spazio inoltre alla scena indipendente con Onda Indie Social Fest, in programma dal 6 all'8 agosto nei giardini dei Palazzi dell'Arte, mentre il Parco degli Artisti ospiterà nuovi concerti il 7, 9 e 11 agosto. L'offerta musicale si estende anche alle prime ore del mattino con i suggestivi Bagni sonori all'alba sulla spiaggia di Rimini Sud.

Non mancano le iniziative dedicate agli appassionati di cinema, libri e arte. Continuano infatti le proiezioni di Agostiniani Estate, gli incontri di Omero sotto le stelle al Teatro Galli e la rassegna letteraria Libri quasi dimenticati nella corte della Biblioteca Gambalunga. Sul colle di Covignano proseguono inoltre le Serate al Colle, che intrecciano musica, poesia e letteratura in uno dei luoghi più panoramici della città.

Il centro storico continua a vivere anche di sera grazie alla Rimini Shopping Night, con negozi aperti fino a tardi, musei visitabili, musica dal vivo e mercatini. Mercoledì 5 agosto il Mercato Coperto ospiterà l'appuntamento con La Magnèda, mentre sul lungomare il Mercato del Mare porterà in spiaggia prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche dell'Emilia-Romagna.

Uno dei momenti più attesi dell'estate sarà la notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, tra Marebello e Rivazzurra, all'altezza dei bagni 107 e 108, il tradizionale spettacolo pirotecnico illuminerà il mare accompagnando il pubblico nell'attesa delle stelle cadenti.

Accanto agli eventi culturali trovano spazio anche le attività dedicate al benessere e allo sport. Continuano gli appuntamenti di Fluxo Summer, gli allenamenti sulla spiaggia di SunRise e SunSet Flow e il Campionato di Foot Table, mentre le Oasi climatiche inclusive propongono laboratori, letture, concerti e momenti di socialità al Parco della Cava e al Parco Gianni Rodari di Santa Giustina.

A completare il programma sono i numerosi mercatini serali che animano il centro e le località balneari, contribuendo a rendere Rimini una delle capitali italiane dell'estate, con un'offerta capace di coniugare spettacolo, cultura, sport e intrattenimento per tutte le età.