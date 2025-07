Agricoltura protagonista a Novafeltria con l’evento “Terra e Tradizione”

Una serata tra sapori locali, trattori d’epoca e musica dal vivo promossa da NovAttiva, Cia Romagna e Coldiretti

Giovedì 31 luglio Novafeltria celebra il mondo agricolo con “Terra e Tradizione”, un evento che unisce storia, territorio e gusto. Promossa dall'associazione NovAttiva con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Cia Romagna e Coldiretti, la serata porterà in piazza Vittorio Emanuele trattori d’epoca, produttori locali e musica dal vivo, per riscoprire l’identità rurale della Valmarecchia.

Cia Romagna, da sempre impegnata nella valorizzazione dell’agricoltura locale e del lavoro dei produttori, è tra i protagonisti dell’iniziativa, che punta a riportare al centro la cultura contadina e il legame con la terra.

Dalle 19.30 sarà possibile visitare l’esposizione di mezzi agricoli storici e curiosare tra i banchi dei produttori, che offriranno specialità e prodotti tipici del territorio.

Previsti anche stand gastronomici, tra cui quello a cura di Tentazioni, con piadina farcita con ingredienti locali. La serata sarà animata da due momenti musicali: al Bistrot LatteVino, panino con porchetta e musica con Clit'n Ride, mentre al Bar Gelateria “La Piazzetta” ci sarà il concerto del Trio Quadro.

Una festa autentica, che rende omaggio alla tradizione agricola e al lavoro quotidiano di tanti produttori locali, con Cia Romagna in prima linea per sostenere e promuovere il valore del settore primario.