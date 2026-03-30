Agricoltura riminese in cifre: 2.235 imprese, 127 milioni di euro e solo il 3% di giovani titolari

Orticole, uova, latte e pesca marittima trainano il comparto, ma calano le aziende e il ricambio generazionale resta un nodo critico

Dopo l’evento di presentazione del Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari, prosegue la condivisione dell’ampio patrimonio informativo prodotto, disponibile nella pagina dedicata del sito www.romagna.camcom.it. Nello specifico, il percorso continua con la valorizzazione dell’eterogeneo mix produttivo del nostro territorio, con un primo focus sintetico dedicato al settore Agricoltura, non a caso definito “primario”. Per dettagli e approfondimenti si rimanda al Rapporto completo e agli altri materiali pubblicati sul sito dell’Ente.

Il settore Agricoltura in provincia di Rimini

Il settore Agricoltura riminese genera l’1,1% della ricchezza provinciale (valore aggiunto a prezzi base e correnti) e impiega il 2,7% degli addetti alle imprese. Il 15,0% delle imprese agricole provinciali sono aziende agricole biologiche, a fronte di una media regionale dell’11,4%. In provincia si possono identificare alcune tipicità produttive, come il Formaggio di Fossa, specificità colturali come le Orticole e, in considerazione della morfologia territoriale, l’attività della Pesca marittima.

Gli ultimi dati della Produzione Lorda Vendibile Agricola (anno 2024) riportano un valore di circa 127 milioni di euro correnti; i principali comparti in termini di incidenza sulla PLV totale riminese possono essere ricondotti a quello delle Orticole (pari al 22,9% della PLV totale), produzioni animali (nello specifico uova e latte) (17,5%) e produzione di carni (16,3%).

Con riferimento al 31/12/2025, nel Registro Imprese risultano attive 2.235 imprese agricole che rappresentano il 6,5% delle aziende attive in provincia (mentre a livello regionale e nazionale l’incidenza è pari, rispettivamente, al 12,8% e al 13,3%). Rispetto al medesimo periodo del 2024, le imprese agricole riminesi sono diminuite del 2,4%, presentando una flessione in linea con quella regionale (‑2,6%) e maggiore del dato nazionale (‑1,7%) (tavola 5.2.1).

Il settore agricolo provinciale si caratterizza per la ridotta presenza di giovani nelle cariche sociali (qui intese titolare, socio e amministratore). Al 31/12/2025, le persone con meno di 30 anni con cariche attive in imprese agricole sono il 3,0% del totale delle persone attive, mentre il 29,6% sono over 69; un dato che, pur se allineato alla tendenza demografica del territorio, impone serie riflessioni circa la gestione del ricambio generazionale delle imprese agricole e i suoi effetti sulla continuità delle stesse.

Il comparto della Pesca rappresenta per la provincia di Rimini un settore tipico, con la Pesca marittima prevalente. In termini di numerosità delle imprese, il comparto al 31/12/2025 si costituisce di 175 imprese attive (il 7,8% del totale di quelle del settore Agricoltura e il 12,2% degli addetti). Le imprese si sono ridotte di 7 unità rispetto al 2024 (‑3,8%); negli ultimi 5 anni (2025-2020), invece, si registra una diminuzione pari al 9,3%.

Nel Mercato ittico di Rimini, nel corso del 2025, sono stati commercializzati 13.901 quintali di prodotto (‑10,2% rispetto all’anno precedente), per un valore di 10,5 milioni di euro (‑1,8% in termini nominali).