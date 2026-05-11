Si fingeva intermediario per il recupero di veicoli: condannato 47enne per frode

Auto fantasma e finte caparre

Si fingeva broker di auto incidentate per truffare le carrozzerie. Un 47enne è stato condannato in primo grado a un anno e due mesi di carcere per tre raggiri messi a segno tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ai danni di officine sammarinesi.

Secondo le indagini, l’uomo contattava i carrozzieri parlando di veicoli danneggiati realmente esistenti e chiedeva piccole caparre, tra 300 e 500 euro, per il trasporto tramite bisarca. Soldi che, assicurava, sarebbero poi stati rimborsati.

Dopo il bonifico però i mezzi non arrivavano e il falso broker spariva senza più rispondere. Le indagini delle forze dell’ordine, tra testimonianze e movimenti bancari, hanno permesso di ricostruire il sistema di frodi seriali messo in piedi sul territorio sammarinese.