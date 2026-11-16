Agricoltura riminese, in un anno perse 55 imprese: "Servono prezzi equi e sostegno ai giovani"

Coldiretti traccia il bilancio del comparto: 2.235 aziende attive nel 2025, ma cresce il peso delle difficoltà climatiche ed economiche. Solo il 3% degli incarichi nelle imprese è affidato a under 30

Sono 2.235 le imprese agricole attive in provincia di Rimini al 31 dicembre 2025, il 2,4% in meno rispetto all'anno precedente. Un settore che continua a esprimere produzioni di qualità, ma deve fare i conti con costi crescenti, mercati instabili e cambiamenti climatici. A tracciare il bilancio dell'annata agraria è Coldiretti Rimini, che richiama l'attenzione anche sul ricambio generazionale. Secondo i dati della Camera di Commercio della Romagna, le aziende agricole rappresentano il 6,5% del totale delle imprese provinciali. La produzione agricola lorda vendibile ha raggiunto nel 2024 circa 127 milioni di euro. A trainare il comparto sono soprattutto le orticole, che incidono per il 22,9%, seguite dalle produzioni animali, in particolare uova e latte, e dalle carni. Positivo anche il dato sul biologico: il 15% delle imprese agricole riminesi opera in questo settore, contro una media regionale dell'11,4%. "Non possiamo permettere che le difficoltà economiche e climatiche mettano a rischio questo patrimonio", afferma il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi, che richiama la necessità di garantire agli agricoltori prezzi capaci di remunerare lavoro e investimenti. Tra le criticità indicate ci sono le pratiche commerciali sleali e la concorrenza delle importazioni che non rispettano gli stessi standard richiesti ai produttori italiani.

Un altro nodo riguarda l'età degli imprenditori. Secondo Coldiretti, soltanto il 3% delle persone con cariche nelle imprese agricole ha meno di 30 anni, mentre il 29,6% supera i 69 anni. "È necessario rendere l'agricoltura una scelta professionale ed economica concretamente sostenibile per i giovani", osserva il direttore Alessandro Corsini. L'organizzazione guarda anche al rapporto tra campagna e turismo. Agriturismi, vendita diretta e ristorazione possono offrire nuovi sbocchi alle produzioni locali, dal settore ortofrutticolo al vino e all'olio, fino al Formaggio di Fossa. Per Corsini, i prodotti del territorio dovrebbero trovare più spazio nei ristoranti e nelle strutture ricettive.

Pesano intanto le condizioni climatiche. Giorgio Ricci, vicedirettore di Coldiretti Rimini, segnala gli effetti di precipitazioni intense, gelate, ondate di calore e diffusione di parassiti e fitopatie. Le analisi relative al 2025 mostrano una riduzione della superficie destinata alle produzioni vegetali, passata da 32.954 a 30.677 ettari. Anche il valore della produzione lorda vendibile è sceso, da circa 83 a 77 milioni di euro. Per affrontare queste difficoltà, Coldiretti chiede assicurazioni accessibili, strumenti per la gestione del rischio, interventi contro i danni climatici e investimenti nelle infrastrutture irrigue. Tra le priorità indicate anche formazione, innovazione tecnologica e semplificazione burocratica. L'obiettivo, ribadisce il presidente Cardelli Masini Palazzi, è garantire condizioni sostenibili alle aziende e dare maggiore spazio ai prodotti agricoli riminesi nei mercati e nella ristorazione.