Ricoverati al Bufalini Violento scontro tra scooter e Fiat 500 a Rimini: due giovani finiscono in ospedale

Incidente nella notte tra via Carlo Zavagli e via XXIII Settembre 1945

Violento incidente stradale nella notte a Rimini. Erano circa le 00.20 di domenica mattina quando, all'intersezione tra via Carlo Zavagli e via XXIII Settembre 1945, si è verificato uno scontro tra uno scooter SH e una Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter, proveniente dal centro e diretto verso la zona della Fiera, stava affrontando la rotatoria quando è entrato in collisione con una Fiat 500, condotta da una giovane ragazza. L'impatto è stato particolarmente violento: i passeggeri a bordo dello scooter sarebbero stati sbalzati a circa venti metri dal punto dello scontro, terminando la loro corsa contro un palo. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'auto medica. A bordo dello scooter viaggiavano un ragazzo di circa vent'anni e una minorenne. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto anche la Polizia Locale di Rimini, impegnata nella gestione della viabilità e negli accertamenti. Restano da chiarire le cause e le responsabilità dello scontro.