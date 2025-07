Ai Mondiali di nuoto di Singapore l’oro dell’imolese Simone Cerasuolo nei 50 metri rana

L’assessora Frisoni: “Gli atleti emiliano-romagnoli al vertice dello sport mondiale. Un risultato straordinario di cui essere orgogliosi”

L’oro di Simone Cerasuolo ci riempie d’orgoglio. Simone è il primo italiano in questa specialità a conquistare il gradino più alto del podio ai Mondiali. Un risultato straordinario di cui essere orgogliosi”.

Così l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni, in merito alla vittoria dell’imolese Simone Cerasuolo nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore.

“Per gli atleti dell’Emilia-Romagna- aggiunge Frisoni- questi sono giorni di grandi risultati. La straordinaria vittoria di oggi a Singapore si aggiunge alle medaglie ottenute nei giorni scorsi dal modenese Gregorio Paltrinieri (argento nella 5 e 10 km in acque libere e nella 4x100 stile libero) e dal ferrarese Filippo Pelati (bronzo nel libero maschile e duo misto tecnico del nuoto artistico). L’Emilia-Romagna è salita sul gradino più alto del podio anche nella scherma grazie al faentino Matteo Neri, oro nella sciabola a squadre pochi giorni fa ai Mondiali a Tblisi. Sono risultati frutto dell’impegno e del sacrificio quotidiano, a tutti loro il nostro grazie. Li aspettiamo in Emilia-Romagna per festeggiare insieme questi importanti traguardi”.