Aido e Maiolo Calcio insieme per promuovere la cultura della donazione

Il calcio come veicolo di sensibilizzazione

Allo Stadio Comunale di Maiolo sport e solidarietà sono scesi in campo insieme. Sabato 21 febbraio, in occasione della gara di Terza Categoria tra Maiolo Evoluzione e Longianese, ha fatto il suo esordio il banner dell’Aido, che resterà affisso per tutta la stagione.

Da sempre sostenitrice dello sport, l’Aido trova nel mondo delle società e delle associazioni sportive un alleato prezioso per promuovere la cultura della donazione. Aido è infatti partner etico del Maiolo Calcio, rafforzando un legame fondato su valori condivisi come partecipazione, impegno e responsabilità sociale.

Per la cronaca, il Maiolo si è aggiudicato l’incontro per 2-1 grazie alle reti di Ricci e Ugolini.