Aido Valmarecchia in campo a Modena per la Giornata del Sì

Il gruppo della Valmarecchia ha partecipato alla sfida di volley con la Nazionale italiana Trapiantati e Dializzati

C’era anche AIDO Valmarecchia alla Giornata Nazionale del Sì AIDO, che nel fine settimana si è svolta a Modena con una serie di iniziative dedicate alla cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

Il gruppo della Valmarecchia, di recente costituzione, ha partecipato alla manifestazione insieme agli atleti della Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati di pallavolo, campione del mondo in carica.

Tra i momenti centrali del programma la sfida di volley disputata al Palanderlini, tra la Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati ANED Sport e la selezione Volley AIDO Modena Over 50. Alla giornata hanno preso parte i dirigenti e i rappresentanti di AIDO Valmarecchia.

La Giornata Nazionale del Sì ha coinvolto associazioni e volontari con diverse iniziative nel centro di Modena e ha coinciso quest’anno con il 50° anniversario di AIDO Modena.