Maltempo nell’entroterra riminese, alberi caduti sulle auto e strade bloccate dal forte vento

Numerosi interventi dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria tra Talamello, Ponte Verucchio e Sant’Agata Feltria

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno effettuato diversi interventi a seguito del maltempo e del forte vento che hanno interessato l’entroterra riminese nella giornata di ieri. Intorno a mezzogiorno lungo la SS 258, a Talamello e in località Ponte Verucchio, alberi abbattuti dal vento hanno colpito due automobili di passaggio. L’immediato intervento della Stazione Carabinieri di Pennabilli per aiutare i malcapitati e regolare la viabilità, con il supporto dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia Locale, ha consentito di prestare soccorso agli utenti che hanno riportato solo lievi danni ai veicoli e tanto spavento. Nel territorio di Sant’Agata Feltria, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli Forestali, sono intervenuti a più riprese per liberare le carreggiate da grossi fusti (località Campo Rosso) e per mettere in sicurezza le aree interessate dalla caduta di alberi e di un palo della linea telefonica (località Petrella Guidi e via Petrellese), che tuttavia non ha comportato l’interruzione del servizio telematico. Un ulteriore ostacolo è stato rimosso in sinergia con i Vigili del Fuoco a Verucchio lungo la SP 32, causando temporanei rallentamenti alla circolazione, poi ripresa.