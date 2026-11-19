In attesa delle motivazioni Inchiesta "Falchi", 7 misure interdittive su 8 revocate agli agenti di Polizia Locale

La decisione del Tribunale della Libertà: un solo appello è stato respinto

Sono state revocate quasi tutte le misure interdittive nei confronti degli indagati, con una sola eccezione. È la decisione del Tribunale della Libertà di Bologna sugli appelli presentati dai legali degli agenti della Polizia Locale di Rimini, coinvolti a vario titolo in una maxi inchiesta per falso ideologico, violenza privata, calunnia e lesioni. Il provvedimento di interdizione dai pubblici uffici era stato notificato lo scorso 24 ottobre. La misura resta in vigore soltanto per l'ispettore superiore Vincenzo Reale, difeso dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, per la durata di un anno. Gli altri indagati sono difesi sempre da Maresi e Lancini, dagli avvocati Maurizio Ghinelli, Piero Venturi, Marco Ditroia, Valentina Broccoli e Alessandro Petrillo. Tutti gli agenti coinvolti nell'inchiesta erano già stati trasferiti ad altri uffici, con mansioni che non prevedono il contatto con il pubblico.