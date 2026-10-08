Ais Rimini sbarca a Riccione il corso per diventare sommelier

Prima lezione il 13 ottobre all'Hotel Ambasciatori: quattro moduli online, lezioni serali e tre visite in cantina

Il vino al centro di un percorso tra cultura, territorio e tecnica. AIS Rimini porta a Riccione il nuovo corso di primo livello dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo della degustazione e dell'abbinamento tra cibo e vino, ma anche a chi desidera sviluppare nuove competenze nel settore.

La prima lezione è in programma martedì 13 ottobre alle 20.30 all'Hotel Ambasciatori Spa & Resort, in viale Milano 99. Il corso prevede appuntamenti serali in presenza dalle 20.30 alle 23, affiancati da quattro moduli di e-learning e da una parte più pratica, con tre visite in cantina fissate per il 24 ottobre, il 21 novembre e il 12 dicembre. Durante le lezioni si partirà dalle basi, dal ciclo della vite al concetto di terroir, passando per la vinificazione e le tecniche di degustazione. Spazio poi ai principali territori e vitigni, agli spumanti, ai vini speciali e ai criteri per costruire un abbinamento tra vino e cibo.

Il programma si allargherà anche al mondo della birra, dei distillati e dei liquori, fino ad arrivare alla figura professionale del sommelier. Le visite in cantina permetteranno invece di entrare direttamente in contatto con produttori, territori e processi di vinificazione. Un percorso pensato quindi sia per gli appassionati sia per chi vuole acquisire una preparazione più strutturata, con il vino raccontato attraverso le sue diverse dimensioni, dal territorio alla cultura fino all'identità dei luoghi di produzione.

Le iscrizioni sono ancora aperte. La quota associativa è di 90 euro, mentre il corso costa 440 euro in un'unica soluzione oppure 470 euro con pagamento dilazionato.