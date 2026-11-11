Santarcangelo di Romagna Prosciugavano i conti dei nonnini: badante e figlia a giudizio per 56mila euro

Accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di carte per 48enne e figlia: tra marzo e aprile 2023 prelievi e acquisti illeciti sfruttando la fragilità di una coppia di anziani

Una badante di 48 anni e sua figlia sono finite a processo a Rimini con l’accusa, a vario titolo, di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Secondo la Procura, tra marzo e aprile 2023 avrebbero utilizzato i bancomat di una coppia di anziani di Santarcangelo, approfittando della loro fragilità, per effettuare prelievi e acquisti per oltre 56mila euro.

A far scattare le indagini era stata una segnalazione della banca alla figlia dei coniugi, dopo alcuni movimenti sospetti. Gli accertamenti dei carabinieri avrebbero inoltre individuato transazioni in Calabria e a Napoli, in concomitanza con gli spostamenti del cellulare della figlia della badante. Le accuse dovranno ora essere verificate nel corso del processo.