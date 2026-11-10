Novafeltria: il Sindaco Zanchini premia Asia Macini, campionessa italiana di motocross

La giovane pilota conquista il titolo nazionale MX Femminile Over 19 dopo una stagione di impegno e determinazione

Il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha ricevuto in municipio Asia Macini la neo Campionessa Italiana di MX Femminile Over 19. Un risultato straordinario costruito vittoria dopo vittoria con il Team Fix.

Asia Macini, pilota riminese di Novafeltria, ha coronato il sogno che coltivava fin da bambina, conquistando il titolo di campionessa italiana di motocross nella categoria Over 19. Un traguardo prestigioso, arrivato al termine di una stagione fatta di alti e bassi, affrontata sempre con determinazione e con un obiettivo ben preciso: portare a casa il campionato. L'ultima soddisfazione è arrivata sabato 17 e domenica 18 ottobre, in occasione della settima tappa del Campionato italiano, disputata a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. In sella alla sua KTM 250 4 tempi, Asia ha trovato finalmente il giusto feeling con il tracciato e con la moto, riuscendo a esprimere al meglio il proprio potenziale.

Non è un successo arrivato per caso ma un successo costruito, gara dopo gara, con il lavoro, con la fatica, con gli allenamenti, con la capacità di non mollare mai.

La dichiarazione del Sindaco

“Io di Asia ho sempre ammirato due cose: la caparbietà e la determinazione. La caparbietà di chi non si accontenta, di chi vuole migliorare sempre. La determinazione di chi, anche quando la gara si mette male, anche quando il fango, la moto, il fisico non aiutano, stringe i denti e va avanti.

Il motocross non è uno sport facile, e non è uno sport per tutti. È fatica, è rischio, è concentrazione, è coraggio. E quella forza Asia ce l'ha e l'ha dimostrata in pista.

Portare il tricolore a Novafeltria e in Valmarecchia è un orgoglio per tutta la nostra comunità. Sei un esempio per i nostri ragazzi e le nostre ragazze: ci insegni che i sogni si raggiungono con la testa, con il cuore e con il lavoro quotidiano.

Grazie a te, grazie alla tua famiglia che ti ha sempre sostenuta, grazie al Team Fix che ha creduto in te e ti ha accompagnata in questo campionato”