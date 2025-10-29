Aiuti per Gaza fermi a Genova, Croatti attacca: “Inaccettabile il silenzio del Governo”

Si parla di 300 tonnellate di aiuti umanitari

“Non è più accettabile che il Governo continui a eludere la questione relativa alle 300 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, frutto della generosità della nostra cittadinanza e di enti vari, bloccate ingiustificatamente nel porto di Genova. A fronte di una gravissima crisi umanitaria che richiede risposte immediate, l'Esecutivo si trincera dietro il generico progetto 'Food for Gaza', come se un'altra iniziativa potesse cancellare l'urgenza di sbloccare questo carico specifico.”

Lo dichiara il Senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, annunciando la presentazione di una nuova, incisiva interrogazione parlamentare rivolta ai Ministri competenti.

Il Senatore Croatti sottolinea come la risposta del Governo sia stata finora un muro di gomma, alimentando incertezza e frustrazione tra i donatori e l'organizzazione non governativa promotrice.

“La cittadinanza ha il pieno diritto di sapere che fine faranno i materiali donati. Non bastano le rassicurazioni generiche di essere 'in contatto con loro'. Vogliamo nomi, date e contenuti di questi presunti dialoghi," incalza Croatti.

“Chiediamo al Governo risposte nette e definitive sulla partenza immediata del carico e, soprattutto, una garanzia formale sul rispetto di questi tre punti imprescindibili, che tutelano la trasparenza e il principio di inviolabilità degli aiuti umanitari. Quali sono gli ostacoli? Logistici, burocratici, diplomatici? Non accetteremo più rinvii o risposte evasive. Il Governo sblocchi subito gli aiuti e dimostri che la solidarietà dei cittadini italiani non è un ostaggio della burocrazia o dell'indecisione politica”, conclude il Senatore pentastellato Marco Croatti.