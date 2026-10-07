Al Cinema Fulgor il primo Premio Gianluca Vialli: una serata di emozioni, campioni e ricordi

A Rimini il gotha del calcio italiano per celebrare Vialli: premiati Roberto Mancini, Marcello Lippi, Fabrizio Ravanelli e Alessandro Antinelli

Un bagno di folla e di emozioni, oltre due ore con il cuore gonfio e in qualche momento le lacrime agli occhi: il primo Premio Gianluca Vialli ha richiamato martedì 6 nella bellissima cornice del Cinema Fulgor di Rimini il gotha del calcio italiano e centinaia e centinaia di appassionati di ogni età. In platea e sul palco 12 compagni compagni di squadra del primo storico scudetto della Sampdoria (da Pagliuca a Mannini, capitan Pellegrini, Ivano e Dario Bonetti, Dossena, Pari, Invernizzi, Lanna, Dall’Igna e Calcagno), una rappresentanza della Juventus vincitrice nel 1996 dell’ultima Champions League (Torricelli, Di Livio, Ravanelli e Stefano Tacconi che li ha preceduti in bianconero), Leonardo Bonucci, Fausto Pizzi, Nando De Napoli tornato anche al Romeo Neri a far visita alla Rimini Calcio con cui esordi fra i professionisti nel 1982-83 con Arrigo Sacchi in panchina, rappresentanti istituzionali di Regione, Comune di Rimini e Presidenza del Consiglio dei Ministri, i vertici della Lega Serie B e di Rai Sport, media partner dell’evento presentato da Massimo Proietto e Martina Quaranta, patrocinato da AIC, AIAC Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini e sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso.

I premiati

Sono stati loro a guidare il pubblico in oltre due ore di aneddoti, retroscena, video celebrativi, lo splendido spettacolo viaggio emotivo nel Gianluca Vialli campione e dei tempi della malattia a cura di Samuele Abrighi e cinque artisti della Compagnia La Valigia dell’Attore e interviste ai prestigiosi premiati con le creazioni del grande orafo Gerardo Sacco con un riconoscimento che intende “celebrare la memoria di Gianluca Vialli e i valori di sport, rispetto, impegno e coraggio che ha saputo trasmettere, in particolare alle giovani generazioni”.

Nell’ordine, in base alle categorie.

Premio giovane talento Serie C Gioacchino Barranco (Vis Pesaro) consegnato dallo stesso maestro Gerardo Sacco.

Premio giovane talento Serie B Adin Licina (Cremonese) consegnato dal presidente della Lega B Paolo Bedin.

Premio Goleador Aic Pio Esposito (Inter) che si è collegato da Napoli per una bella chiacchierata sul grande schermo.

Premio Top Coach Marcello Lippi consegnato a Leonardo Bonucci.

Premio giornalismo sportivo Alessandro Antinelli (Rai Sport) consegnato dal presidente dell’Aia Umberto Calcagno.

Premio Amico del cuore Fabrizio Ravanelli consegnato dall’assessora allo sport della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni e dall’assessore allo sport del Comune di Rimini Michele Lari.

Premio Legend Roberto Mancini consegnato dal direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida.

"Così perfetti perché diversi"

Così, sul palco, il ct della Nazionale ha ricordato il gemello di una vita: “È stato un onore essere compagno di Gianluca ed essere suo amico. Alla Sampdoria abbiamo vissuto i momenti più belli della nostra gioventù. È qualcosa di speciale. Eravamo diversi, ed era proprio questo a renderci perfetti insieme: fossimo stati uguali, probabilmente non saremmo mai andati d’accordo. È stato il destino a farci incontrare. Luca manca alla sua famiglia, ma se oggi siamo qui, con tutte queste persone a ricordarlo, significa che rimarrà una leggenda, resterà nella mente di tutti e sarà ancora vivo anche tra 50 anni. In Nazionale è stato una persona importantissima: tutte le volte che dopo cena parlava in ritiro, tutti lo ascoltavano, perché riusciva sempre a dire qualcosa che colpiva al cuore. I giocatori hanno dato qualcosa in più anche perché lui era lì con loro”.

Tre giorni di sport, inclusione e solidarietà

Il grande appuntamento del Cinema Fulgor è stato preceduto da due giornate di sport, inclusione e solidarietà con protagoniste le legend. Il via si è avuto domenica 4 ottobre con uno sport praticato da tantissimi ex campioni, il padel. Teatro di una prima giornata di divertimento e grande inclusione è stato il Circolo Padel Rimini, dove hanno giocato con gli appassionati del Circolo e con i ragazzi del Parma Special Fausto Pizzi, Alessandro Melli, Alberto Di Chiara e Marco Giandebiagi. Lunedì 5 è stata la volta di un torneo di Footgolf al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, dove si sono invece esibite le Sampdoria Legend.

Fra i pazienti con i campioni

Grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Ausl Romagna, nella mattinata di martedì 6 una delegazione di ex compagni dei tempi blucerchiati ha fatto poi visita all’ospedale Infermi di Rimini. Oltre un’ora di grande commozione, con quasi dieci reparti attraversati e mille saluti, abbracci e parole di conforto per pazienti di ogni età. Esperienza raccontata sul palco dalla vice direttrice dell’Infermi Ivonne Zoffoli, che ha seguito l’intervento di Francesca Gabellini, presidente di “Oltre la Ricerca ODV” cui è dedicato il Premio e cui saranno destinati i fondi di un’asta on line delle maglie realizzate, autografate e donate per l’occasione da diversi club italiani.

Oltre la Ricerca ODV è un'Associazione di volontariato iscritta al RUNTS, nata a Rimini nel 2012 dall'esperienza di Francesca Gabellini e di un gruppo di amici, dopo la scomparsa del marito Luca Signorotti, a 42 anni, a causa di un tumore al pancreas. Da allora l'Associazione opera in ambito locale e nazionale per contribuire a migliorare la conoscenza della patologia e i percorsi di diagnosi e cura, sostenendo progetti di ricerca, supportando pazienti e famiglie e promuovendo attività di formazione e sensibilizzazione.