Al Cinema Tiberio arriva “Antartica – quasi una fiaba”: il film di Lucia Calamaro in prima visione

Sabato 25, domenica 26 e martedì 28 luglio la pellicola con Silvio Orlando e Barbara Ronchi

Al Cinema Tiberio di Rimini sabato 25 (ore 17 ed ore 21), domenica 26 (ore 18.30 e 21) e martedì 28 luglio (ore 21) è in programma, in prima visione, per la rassegna FICE Accadde Domani, il film Antartica – quasi una fiaba di Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Simone Liberati e Valentina Bellé. Una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per otto mesi l’anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce. L’arrivo di Maria, genio forastico e cocciuto, nella base più isolata dell’Antartide, metterà in crisi i progetti del capomissione Fulvio Cadorna, suo mentore. Un conflitto scientifico, ideologico, affettivo. Un film più unico che raro sul mondo della ricerca scientifica che privilegia il racconto del rapporto tra i due protagonisti interpretati con grande aderenza da Silvio Orlando e da Barbara Ronchi. Il film segna l’esordio alla regia di Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, vincitrice di 3 Premi Ubu

Biglietto unico € 3.50 (promo Cinema Revolution)