Rimini: Al Bano, Dante Ferretti e Iva Zanicchi tra gli ospiti della "Terrazza" di Simona Ventura

Da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto 2026 Ventura e Terzi incontreranno celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport

Più di 40 ospiti nel corso di 11 serate per la 7a edizione di “La Terrazza della Dolce Vita” i salotti culturali ideati e presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice dell’iconico Grand Hotel di Rimini (ingresso libero, ore 18,30).

Da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto 2026 Ventura e Terzi incontreranno celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità, rendendo uniche le serate dell’estate riminese.

Il fil rouge che unisce gli incontri di quest’anno è: “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea, osservate nel loro evolversi tra cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. Uno sguardo sul modo in cui giovani e anziani, genitori e figli, nonni e nipoti costruiscono i propri legami, tra incontri quotidiani e connessioni digitali, tra memoria e presente. L’iniziativa ha negli anni avuto un grande successo, grazie alla formula ideata dalla coppia di conduttori che, tra inediti aneddoti e racconti coinvolgenti, riescono a creare la giusta atmosfera e connessione tra i loro ospiti e il pubblico tanto che il format ha avuto una crescente eco anche mediatica, su carta stampata, tv nazionali, web e social network.



"Da sette anni l’estate riminese offre a vacanzieri e residenti un prestigioso ed originale appuntamento - sottolinea l’assessora regionale Roberta Frisoni - capace di contemplare temi di attualità, riflessioni politiche, citazioni pop e momenti di leggerezza, sapientemente alternati con intelligenza ed ironia da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il parterre di questa settima edizione è ancora una volta capace di intercettare gusti, curiosità e interessi delle persone di ogni età e cultura, con un tema che coinvolge tutti da molto vicino. E a dare un tocco unico a questo evento, un simbolo della nostra ospitalità più bella, il Grand Hotel di Rimini, scenografico palcoscenico degli incontri, ospitati ogni sera nel suo elegante giardino".





Una carrellata di 40 ospiti d’eccezione

Una passerella di ospiti di grande spessore caratterizzerà la 7a edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”. La rassegna si apre, venerdì 31 luglio, alle ore 21, nella cornice del Teatro Galli di Rimini (prenotazioni gratuita su Eventbrite) con il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’Assessore alle politiche per la Salute e alla Protezione Sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, insieme a Debora Donati, Presidente dell'associazione di volontariato “Insieme a Te”, e Valerio Tomaselli, Presidente della cooperativa “Amici di Gigi”, che gestiscono le spiagge inclusive e attrezzate per le disabilità, rispettivamente “La Spiaggia dei Valori” a Punta Marina (Ra) e “Spiaggia Libera Tutti” a Rimini. Altri protagonisti della serata sono: il cantante Al Bano, lo scrittore Stefano Zecchi e Vincenzo Schettini il professore/influencer “dal ciuffo bianco” diventato un fenomeno web grazie al progetto divulgativo “La Fisica Che Ci Piace”.

Sabato 1 agosto si torna regolarmente nel giardino del Grand Hotel, con ospiti l’attore Luca Barbareschi, il reporter d’inchiesta per “Report” e “Presa Diretta” Federico Ruffo, e Antonio Preziosi, giornalista, saggista e attuale direttore del Tg2.

Domenica 2 agosto si siedono nel salotto di Ventura e Terzi Serena Bortone, autrice e conduttrice Rai, la giornalista Rajae Bezzaz, nota soprattutto come inviata del TG5 satirico “Striscia la notizia”, Rasha Younes, creator di origini palestinesi, concorrente del Grande Fratello 2025, assieme al giornalista e scrittore Gabriele Parpiglia.

La rassegna prosegue lunedì 3 agosto con un ospite d’eccezione, il 3 volte Premio Oscar Dante Ferretti, insieme a Roberto Sergio direttore generale corporate Rai e San Marino RTV.

Martedì 4 agosto tre ospiti animeranno la serata: Alan Friedman, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, già corrispondente del Financial Times, tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”; Rula Jebreal (in collegamento) giornalista e scrittrice, noto volto televisivo, esperta di politica estera, diritti umani e conflitti in Medio Oriente; i Los Locos, storico duo che negli anni novanta ha spopolato con le sue hit di disco dance latina.

Mercoledì 5 agosto ospite della Terrazza sarà l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano e scrittore Tommaso Sacchi. Con lui Matteo Cambi, fondatore del brand Guru, il rapper e performer Rosa Chemical e la showgirl Raffaella Fico.

Giovedì 6 agosto siederà nel salotto riminese il cantante Fabio Concato, insieme a Francesca Scopelliti, giornalista ed ex senatrice italiana, ultima compagna di Enzo Tortora, presidentessa della fondazione a lui dedicata, e Senhit, cantante pop italiana di origini eritree, icona dell'Eurovision Song Contest. È previsto un collegamento con il giornalista Alessandro Sallusti.

Venerdì 7 agosto si alterneranno nelle interviste la senatrice Mariastella Gelmini e la senatrice Simona Malpezzi. La serata continua con Iris Di Domenico, tiktoker e conduttrice italiana con milioni di follower, e Diego Armando Maradona jr.

Sabato 8 agosto la coppia Ventura-Terzi intervista Jessica Notaro, attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Con lei Elena Barolo, attrice nella soap opera “CentoVetrine”, Jay Lillo, uno dei “maghi moderni” più seguiti, e la showgirl Alessia Fabiani.

L’intramontabile Iva Zanicchi sarà a Rimini domenica 9 agosto insieme a Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo.

Lunedì 10 agosto la Terrazza termina con le interviste ad Agnese Pini Direttrice Editoriale delle testate del Gruppo QN (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) assieme all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, e Mauro Mambelli vice presidente di Confcommercio Emilia-Romagna.

Al termine un evento speciale: il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, realtà musicale nata nel 2025 per custodire e diffondere l’eredità artistica e umana del grande tenore modenese, una delle voci più straordinarie e amate della storia della musica.