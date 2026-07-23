Rimini, delirio al Pronto Soccorso: picchia un'OSS e un agente, arrestata

Donna scatenata contro i sanitari

Nella serata di ieri, intorno alle 22, la Polizia di Stato è intervenuta al Pronto Soccorso di Rimini dopo la segnalazione di una donna in forte stato di agitazione. Secondo quanto riferito dalla Questura, la donna avrebbe tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del personale sanitario, ostacolando le attività assistenziali e colpendo con un pugno un'operatrice socio-sanitaria.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno tentato di riportare la situazione alla calma insieme al personale medico. Una volta accompagnata negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, la donna si sarebbe rifiutata di sottoporsi al fotosegnalamento e avrebbe continuato a minacciare gli operatori, colpendo con alcuni pugni un poliziotto e provocandogli lievi lesioni.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima previsto nella giornata odierna.

Come previsto dalla legge, si ricorda che nei confronti della persona indagata vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.