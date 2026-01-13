Al Cinema Tiberio arriva Divine Comedy, il nuovo film iraniano di Ali Asgari

Proiezioni dal 15 al 21 gennaio: una satira tra ironia e denuncia del regime

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 15 a mercoledì 21 gennaio è in programma, in prima visione, il film Divine Comedy di Ali Asgari con Bahram Ark, Sadaf Asgari e Faezeh Rad.

Accolto con entusiasmo all’ultima Mostra di Venezia, il nuovo film di Ali Asgari, tra le voci più apprezzate del cinema iraniano di oggi. Conosciuto in Italia per film come La bambina segreta e Kafka a Teheran, Asgari si conferma un maestro nell’usare l’umorismo come strumento di denuncia del regime degli ayatollah, con uno stile e un’ironia a metà strada tra Nanni Moretti e Woody Allen.

Bahram è un regista quarantenne i cui film non hanno mai ricevuto il permesso per essere proiettati in Iran. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte del Ministero della Cultura, decide di lanciarsi in una sfida: accompagnato in Vespa da Sadaf, la sua produttrice dalla lingua tagliente, intraprende una missione clandestina per presentare finalmente il film al pubblico iraniano, eludendo la censura, l’assurda burocrazia del paese e i suoi stessi dubbi.

Il film è in programma giovedì 15 alle ore 17, venerdì 16 alle ore 21, sabato 17 alle ore 17, domenica 18 alle ore 16 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 di domenica 18 è in versione originale farsi con sottotitoli in italiano) e mercoledì 21 alle ore 17 ed ore 21.