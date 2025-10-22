Al Cinema Tiberio arriva DJ Ahmet, il film premiato al Sundance

Dal 23 al 26 ottobre la prima visione racconta la storia di un giovane della minoranza Yuruk tra musica, tradizione e sogni di libertà

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 23 a domenica 26 ottobre (ore 21, sabato 25 ottobre anche alle ore 17, domenica 26 ottobre solo alle ore 17 ed alle ore 19, la proiezione di domenica 26 ottobre alle ore 19 è in versione originale con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film DJ Ahmet di Georgi M.Unkovski, premiato dal pubblico al Sundance Film Festival come miglior film straniero. In un remoto villaggio della Macedonia del Nord. Ahmet è un ragazzo di 15 anni che appartiene alla minoranza turca degli Yuruk. Il padre, rimasto vedovo, lo costringe ad abbandonare gli studi per sorvegliare venti pecore e occuparsi del fratellino Naim di cinque anni che non parla più. Cerca così rifugio nella musica di cui è appassionato e una notte si ritrova in un rave nel bosco dove per un attimo si illude di stare nel mondo che desidera. Le sue pecore scappano e arrivano alla festa ma una di loro si perde. Il padre decide così di punirlo facendolo dormire fuori e svegliandolo ogni mattina con l’acqua gelata. Il suo destino s’incrocia con quello di Aya, una ragazza diciassettenne sua vicina, destinata a un matrimonio combinato con un uomo emigrato dalla Germania che vuole ad ogni costo evitare e Ahmet diventerà il principale alleato della ragazza.