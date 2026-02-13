Al Cinema Tiberio arriva “L’agente segreto” di Kleber Mendonça Filho

In programma da sabato 14 a mercoledì 18 febbraio, il film racconta la storia di Marcelo nel Brasile del 1977 tra paranoia e sorveglianza

Al Cinema Tiberio di Rimini da sabato 14 a mercoledì 18 febbraio è in programma, in prima visione, il film L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho con Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido ed Hermila Guedes.

Nel 1977, in un Brasile ancora straziato dalla dittatura militare, prende vita la storia di Marcelo. Insegnante quarantenne che, nel lasciarsi alle spalle un passato problematico, arriva nella città di Recife nella speranza di costruirsi una nuova vita e riconnettersi con la sua famiglia. Giunto lì, ben presto si rende conto che la nuova città è molto diversa dal rifugio idilliaco che sperava di trovare. Un racconto teso e avvincente sulla sorveglianza, la paranoia e le ombre del potere.

Il film è in programma sabato 14 febbraio alle ore 17.30, domenica 15 febbraio alle ore 20.30 in versione originale con sottotitoli in italiano, lunedì 16 febbraio alle ore 20.30 e mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30