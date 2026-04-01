Al Cinema Tiberio arriva “Los Domingos”, il film trionfatore ai Premi Goya 2026

Dal 2 all’8 aprile a Rimini la pellicola di Alauda Ruiz de Azúa, vincitrice di cinque premi in Spagna tra cui miglior film e miglior regia

Il Cinema Tiberio di Rimini propone da giovedì 2 a mercoledì 8 aprile in prima visione, il film Los Domingos, trionfatore all’edizione 2026 del Premio Goya (il maggior riconoscimento cinematografico spagnolo) dove ha vinto ben cinque premi (miglior film, migliore regia, migliore attrice, migliore attrice non protagonista e migliore sceneggiatura originale), scritto e diretto da Alauda Ruiz de Azúa con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz e Miguel Garcés. Ainara, giovane donna brillante e idealista, si trova a un bivio nella vita. La sua famiglia spera che scelga un percorso universitario tradizionale, eppure Ainara percepisce che il suo futuro potrebbe trovarsi altrove. Mentre i suoi amici affrontano le gioie e le confusioni dell’adolescenza – innamorandosi, uscendo, sperimentando nuove libertà – Ainara si sente sempre più divisa tra seguire una strada convenzionale o abbracciare qualcosa di completamente diverso. Nel profondo di sé, una scintilla silenziosa si accende, un richiamo inatteso verso la vita contemplativa del convento. È una scelta che promette una profonda realizzazione, ma che rischia di turbare l’equilibrio delicato della sua famiglia.

Il film è in programma giovedì 2 aprile alle ore 17, domenica 5 aprile alle ore 18.30 e 21, lunedì 6 aprile alle ore 18.30 e mercoledì 8 aprile alle ore 21. Venerdì 3 e sabato 4 aprile il Cinema Tiberio è chiuso. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.