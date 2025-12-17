Al Cinema Tiberio arriva “Monsieur Aznavour”

Il biopic su Charles Aznavour, dagli esordi difficili alla fama internazionale, in prima visione dal 18 dicembre

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 18 a mercoledì 23 dicembre (giovedì 18 dicembre ore 17, venerdì 19 dicembre ore 21, sabato 20 dicembre ore 17 ed ore 21, domenica 21 dicembre ore 18.30 e 21, la proiezione di domenica 21 dicembre alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, lunedì 22 e martedì 23 dicembre alle ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film Monsieur Aznavour di Mehdi Idir e Grand Corps Malade con Tahar Rahim, Victor Meutelet, Rupert Wynne-James, Bastien Bouillon e Soufiane Guerrab.

Un biopic che narra il percorso eccezionale di Charles Aznavour, dagli esordi difficili come figlio di immigrati armeni fino all’ascesa a icona della musica francese, tra trionfi e fallimenti. Il film esplora la sua determinazione, la sua devozione all’arte e l’impatto della sua storia personale, inclusa l’amicizia con Édith Piaf e la sua crescita come artista e come simbolo. Il film sarà in programmazione anche dal 26 al 31 dicembre 2025.