Al Cinema Tiberio arriva “Monsieur Aznavour”

Il biopic su Charles Aznavour, dagli esordi difficili alla fama internazionale, in prima visione dal 18 dicembre

A cura di Grazia Antonioli Redazione
17 dicembre 2025 09:45
Rimini
Cultura
Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 18 mercoledì 23 dicembre (giovedì 18 dicembre ore 17, venerdì 19 dicembre ore 21, sabato 20 dicembre ore 17 ed ore 21, domenica 21 dicembre ore 18.30 e 21, la proiezione di domenica 21 dicembre alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, lunedì 22 e martedì 23 dicembre alle ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film Monsieur Aznavour di Mehdi Idir e Grand Corps Malade con Tahar Rahim, Victor Meutelet, Rupert Wynne-James, Bastien Bouillon e Soufiane Guerrab.

Un biopic che narra il percorso eccezionale di Charles Aznavour, dagli esordi difficili come figlio di immigrati armeni fino all’ascesa a icona della musica francese, tra trionfi e fallimenti. Il film esplora la sua determinazione, la sua devozione all’arte e l’impatto della sua storia personale, inclusa l’amicizia con Édith Piaf e la sua crescita come artista e come simbolo. Il film sarà in programmazione anche dal 26 al 31 dicembre 2025.

