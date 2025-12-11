Al Cinema Tiberio di Rimini arriva Andrea Chénier in diretta dal Metropolitan
Sabato 13 dicembre, Piotr Beczała e Sonya Yoncheva protagonisti della tragedia lirica di Umberto Giordano
Al Cinema Tiberio di Rimini un nuovo appuntamento con l’opera lirica in diretta via satellite dal Metropolitan di New York sabato 13 dicembre alle ore 19 (biglietti interi € 13, ridotti € 12, ridotti Tiberio Club € 11). In programma Andrea Chénier di Umberto Giordano.
L’appassionata tragedia di Giordano vede protagonista il tenore Piotr Beczała nei panni del virtuoso poeta che cade vittima dell’intrigo e della violenza della Rivoluzione francese. A seguito della loro celebre recente collaborazione in Fedora di Umberto Giordano, nella stagione del Met 2022–23, Piotr Beczała si riunisce con il soprano Sonya Yoncheva nei panni dell’amante aristocratica di Chénier, Maddalena di Coigny, con il baritono Igor Golovatenko nei panni di Carlo Gérard, l’agente del Regno del Terrore che suggella il loro destino. Il direttore ospite del Met Daniele Rustioni sale sul podio per guidare l’avvincente messa in scena di Nicolas Joël.