Al Cinema Tiberio di Rimini arriva in prima visione “I colori del tempo” di Cédric Klapisch, un viaggio tra passato e presente

La storia intreccia due epoche: la ricerca delle origini nella Francia odierna e le avventure di Adèle nella Parigi di fine Ottocento

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 13 a mercoledì 19 novembre (giovedì 13 novembre ore 16, venerdì 14 novembre ore 17, sabato 15 novembre ore 17 ed ore 21, domenica ore 18.30 e 21, la proiezione di domenica 16 novembre alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, lunedì 17 novembre ore 21 e mercoledì 19 novembre ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film I colori del tempo di Cédric Klapisch con Cécile De France, Vincent Perez, Vassili Schneider, François Berléand e Sara Giraudeau.

Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Adèle, donna di fine Ottocento che dalla Normandia era partita alla volta di Parigi in cerca della madre che l’aveva abbandonata. Dovendo ispezionare la casa in rovina di Adèle per decidere cosa fare della proprietà, gli emissari del gruppo – Guy, Céline, Seb e Abdel – mettono insieme pezzo dopo pezzo il lontano passato della loro famiglia. Parallelamente, durante la Belle Époque, Adèle si avventura nella grande città assieme ai nuovi amici Lucien e Anatole, scoprendo una capitale nel vortice del cambiamento, tra zone ancora rurali e i salotti della borghesia moderna, e tra le arti figurative e l’avvento della fotografia.