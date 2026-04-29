Al Cinema Tiberio di Rimini l’ultimo appuntamento con “Opera Live”: in scena “Eugene Onegin” dal Met di New York
Sabato 2 maggio in diretta satellitare il capolavoro di Čajkovskij con Asmik Grigorian e Igor Golovatenko nella suggestiva produzione firmata Deborah Warner
Il Cinema Tiberio di Rimini propone sabato 2 maggio alle ore 19 (biglietti interi € 13, ridotti € 12, ridotti Tiberio Club € 11) l’ultimo appuntamento con Opera Live, in diretta via satellite dal Metropolitan di New York: in programma Eugene Onegin di Čajkovskij, diretta da Timur Zangiev con Asmik Grigorian (Tatiana), Maria Barakova (Olga), Stephanie Blythe (Filippyevna), Stanislas de Barbeyrac (Lenski), Igor Golovatenko (Onegin) e Alexander Tsymbalyuk (Prince Gremin).
Dopo il suo acclamato debutto nel 2024 in Puccini’s Madama Farfalla, la soprano Asmik Grigorian torna al Met nei panni di Tatiana, la giovane innamorata eroina in questo ardente adattamento operistico di Pushkin. Il baritono Igor Golovatenko è il borghese Onegin, che si rende conto del suo affetto per lei troppo tardi. La suggestiva produzione del Met, diretta dalla vincitrice del Tony Award– Deborah Warner, propone una lettura meravigliosamente dettagliata del romanticismo lirico di Čajkovskij.