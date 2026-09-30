Al Cinema Tiberio "Era meglio domani", viaggio nel futuro dalla Francia del 1958

La commedia di Vinciane Millereau, in prima visione a Rimini dall’1 al 7 ottobre, racconta con ironia il ribaltamento dei ruoli tra passato e presente

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5, proiezioni giovedì 1° ottobre ore 21, sabato 3 ottobre ore 17 ed ore 21, domenica 4 ottobre ore 21.15 in versione originale francese con sottotitoli in italiano, mercoledì 7 ottobre ore 17) è in programma, in prima visione, il film Era meglio domani di Vinciane Millereau

con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Romain Cottard, Céline Fuhrer e François Perache. Francia, 1958. Michel lavora in banca come consulente al credito per le imprese, e regolarmente rifiuta prestiti a idee di business che avranno un futuro – come il supermercato, le cinture di sicurezza o l’IKEA – a favore di quelle di breve respiro, ma che confermano la sua idea di mondo. Hélène, sua moglie, resta a casa a cucinare, passare l’aspirapolvere e lavare i panni a mano – finché tramite un concorso non vince una lavatrice “moderna”. Il figlio Lucien studia latino e si prepara a un avvenire da maschi alfa (nonostante appaia chiaramente come un beta), la figlia Jeanne invece ha davanti a sé l’unica prospettiva di “sposare bene”: peccato che, a 17 anni, rimanga incinta di André, il figlio dei vicini senz’arte né parte. Ma la nuova lavatrice creerà un corto circuito che spedirà Michel ed Hélène nel 2025, in una realtà parallela che vede tutto capovolto: lei lavora in banca con successo, lui resta a governare una casa ipertecnologica, Jeanne è in procinto di sposarsi – ma non con André – e Lucien vive con il cellulare in mano e le cuffie in testa.