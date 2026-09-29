Addio a Tiziano Siluro Scarpellini, il pugile-poliziotto protagonista della boxe riminese

Classe 1963, ex atleta delle Fiamme Oro, 40 incontri con la Nazionale: aveva scelto di trasmettere la sua passione ai giovani talenti della Boxe Santarcangelo

Questa mattina (29 settembre) è scomparso Tiziano Scarpellini, classe 1963, ex pugile ed ex ispettore superiore della Polizia. Era soprannominato "siluro" per i suoi attacchi veloci sul ring: "Vai forte come un siluro!", gli dissero, come ebbe a raccontare alla nostra redazione nel 2018. Scarpellini, da pugile, è salito sul ring per 13 anni, con 40 match in nazionale, e per due volte, nel 1984 e nel 1988, sfiorò la partecipazione alle olimpiadi. Nel 1985 e nel 1987 vinse due campionati Europei forze di Polizia, nelle categorie SuperWelter e Welter. Iniziò a boxare nel 1981, nella palestra della Boxe Santarcangelo, aperta tre anni prima dallo zio di Siluro, Piero Dolci e da Vasco De Paoli. Con il passaggio in Polizia, divenne atleta delle Fiamme Gialle. Dopo la carriera da pugile, Scarpellini ricoprì il ruolo di istruttore della Boxe Santarcangelo con grande passione ed è stato anche segretario del Sap, Sindacato Autonomo di Polizia. Il sindaco della città clementina, Filippo Sacchetti, lo ricorda così: "La notizia della tua scomparsa è arrivata fulminea ed è più dolorosa di tutti i pugni che hai dato prima da atleta e poi da grande maestro di sport. A dicembre 2024, e non era la prima volta, ti abbiamo premiato nei saluti di fine anno e ti ho consegnato personalmente la Menzione Speciale del Comune di Santarcangelo per essere stato insignito della qualifica di maestro benemerente di pugilato dalla Federazione Italiana e della Palma di Bronzo al valore tecnico del Coni. Questo, in quello che è stato il trentesimo anno di attività con i giovani boxeur. In tutto questo tempo hai accompagnato nella crescita centinaia di ragazzi, santarcangiolesi e non, trasformando la palestra e il quadrato in una metafora della vita. Ne hai tolti tantissimi dalla strada, li hai aiutati a diventare uomini, hai organizzato eventi in piazza Ganganelli, portato la boxe sotto le stelle, ci hai sempre pungolato sul valore di uno spazio per il pugilato nella nostra città. Sei stato un po’ un riferimento anche per noi. E oggi, con il dolore nel cuore, voglio stringere in un grande abbraccio i tuoi cari e rivolgerti un grazie infinito a nome di tutta la comunità". Con il sindaco, anche il cordoglio dell'ex sindaca Alice Parma: "Ciao Siluro! Oggi per Santarcangelo è un giorno triste. Tiziano...avevi un modo franco e sincero di dire le cose, e una passione per la boxe che è stata la tua vita. La disciplina, il sacrificio, il rispetto: per te il pugilato era molto più di uno sport, era un modo di vivere e di accompagnare i giovani nella crescita. Porto nel cuore tutte le volte in cui ci siamo incontrati, quando abbiamo premiato te o qualche risultato sportivo dei tuoi ragazzi. E quante volte hai insistito sulla necessità di avere uno spazio adeguato per la boxe a Santarcangelo. Era una richiesta che tornava, perché sapevi quanto quel luogo avrebbe potuto significare per tanti. Te ne sei andato così veloce che spero tu non abbia sofferto. Ci mancheranno la tua schiettezza, la tua passione e quella presenza così riconoscibile nella vita sportiva della nostra città. Un abbraccio alla tua famiglia, alla Boxe Santarcangelo e a tutti coloro che hanno condiviso con te questo percorso". La Federazione Pugilistica Italiana scrive così: "Il mondo della Boxe piange la scomparsa del Maestro Tiziano Scarpellini, venuto a mancare quest’oggi a causa di un malore. Il presidente Flavio D’Ambrosi, a nome di tutto il movimento pugilistico nazionale, esprime grande cordoglio per la dipartita dell’amico Tiziano. Sei stato un grande pugile ed un grande uomo. Adesso hai raggiunto il tuo amato figlio". Anche dalla redazione di altarimini.it sentite condoglianze alla famiglia di Siluro.