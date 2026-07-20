Al Cinema Tiberio il biopic dedicato a Chopin con "Notturno a Parigi"

Dal 21 al 23 luglio in prima visione il film di Michal Kwiecinski racconta gli anni parigini del grande compositore

Al Cinema Tiberio di Rimini da martedì 21 a giovedì 23 luglio (ore 21, mercoledì anche alle ore 17) è in programma, in prima visione, il film Chopin – Notturno a Parigi di Michal Kwiecinski con Eryk Kulm, Lambert Wilson, Joséphine de La Baume, Victor Meutelet e Maja Ostaszewska.

Parigi, 1835. A 25 anni Frédéric Chopin è all’apice della fama: celebrato nei salotti parigini, adorato dall’aristocrazia e dal Re di Francia. Ma la diagnosi di una tubercolosi in uno stadio avanzato lo pone di fronte a un bivio: provare a curarsi e prolungare l’esistenza rinunciando a tutto ciò che la rende speciale o bruciare la fiamma velocemente dedicandosi alla musica e alle gioie della vita? Un famoso brano di Neil Young parlava della ruggine “che non dorme mai” e di come un vero artista preferisca bruciare che spegnersi lentamente. Una filosofia che potrebbe adattarsi allo Chopin immortalato da Michal Kwiecinski in questo ricco biopic polacco, che si concentra sugli anni parigini del compositore.

Biglietto unico € 3.50 (promo Cinema Revolution)