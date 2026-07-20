Marco Lombardi verso la presidenza del "Il Rimini Calcio": Puntiamo a vincere l'Eccellenza

Lombardi conferma in via ufficiosa. Sabato 25 luglio la presentazione, poi il via all'iscrizione al campionato

Marco Lombardi, contattato dalla nostra redazione, conferma in via ufficiosa che sarà il nuovo presidente del "Il Rimini Calcio", anche se l'ufficialità arriverà soltanto sabato 25 luglio, nel corso della conferenza stampa con cui la società si presenterà ufficialmente alla città.

L'avv. Lombardi spiega che la giornata di oggi rappresenta un passaggio decisivo per il futuro del club: «Oggi è il giorno in cui il Comune di Rimini riconoscerà ufficialmente se la nostra domanda merita accoglimento. Anche se siamo l'unico soggetto ad aver presentato la candidatura, il Comune deve comunque effettuare tutte le valutazioni previste. Successivamente, entro il 27 luglio, dovremo perfezionare l'iscrizione al campionato di Eccellenza».

Per quanto riguarda la preparazione estiva, il neo presidente lascia aperta ogni decisione, pur indicando quella che al momento appare l'ipotesi più probabile: «La scelta spetta a mister Gadda, ma credo che la preparazione verrà svolta allo stadio Romeo Neri». Sul fronte della costruzione della squadra, Lombardi conferma che gran parte del lavoro è già stato impostato: «Abbiamo già bloccato sette-otto giocatori e stiamo completando l'intera rosa. Tuttavia, per poter procedere con il tesseramento abbiamo bisogno del numero di matricola della società e quindi è indispensabile perfezionare prima l'iscrizione».

Infine, uno sguardo agli obiettivi della stagione. Lombardi non si nasconde, pur mantenendo prudenza: «Cercheremo di fare il massimo. Se ci chiedono un pronostico non possiamo certo dire che vinceremo a mani basse, ma una società come il Rimini, in una categoria come l'Eccellenza, deve avere l'ambizione di puntare alla vittoria. Sappiamo bene che ogni campionato presenta difficoltà e che vincere non è mai semplice, ma stiamo costruendo una squadra e un ambiente con l'obiettivo di provarci fino in fondo».