Giovani sammarinesi aggrediti a Rimini: un 15enne con oltre dieci giorni di prognosi

Dopo il caso del 17enne che aveva perso conoscenza, nuovi episodi nella zona mare

Nuovi episodi di violenza che coinvolgono giovani sammarinesi nella zona della movida sul lungomare di Rimini. Dopo il caso del 17enne di cui aveva dato notizia San Marino Rtv, emergono infatti altri presunti pestaggi avvenuti nello stesso contesto.

Secondo quanto riferito dall'emittente del Titano, uno degli ultimi ragazzi coinvolti, un 15enne, è stato medicato al pronto soccorso di San Marino e dimesso con lesioni al volto e al capo compatibili con un'aggressione. Per lui i sanitari hanno disposto una prognosi superiore ai dieci giorni.

Il primo episodio risale a una decina di giorni fa, quando un 17enne aveva raccontato di essersi risvegliato dolorante in un parco senza ricordare quanto accaduto. Dopo essere stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini, era stato trasferito all'ospedale di Stato di San Marino e successivamente dimesso.

Al momento nessuna delle vittime avrebbe sporto denuncia né alla Gendarmeria di San Marino né ai carabinieri italiani. La stessa Gendarmeria ha comunque confermato che nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi che hanno coinvolto cittadini o residenti sammarinesi, tutti avvenuti nell'area dei locali della fascia mare di Rimini, precisando che almeno uno dei giovani è stato refertato dai sanitari.