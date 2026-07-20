Auto percorre la spiaggia del Lido Rivabella - San Giuliano all'alba: il video inviato da un lettore

Le immagini riprese alle 4.10 mostrano un'auto sulla battigia fino alla ruota panoramica, poi l'inversione e il ritorno

Un lettore di Altarimini.it ha inviato alla nostra redazione un video che documenta un episodio avvenuto questa mattina, intorno alle 4.10, sulla spiaggia libera del Lido San Giuliano, a Rimini. Nelle immagini si vede un'automobile entrare direttamente sull'arenile e percorrere la battigia direzione fino ruota panoramica. Successivamente il conducente effettua un'inversione direttamente sulla spiaggia per poi tornare indietro lungo lo stesso percorso. L'episodio, ripreso in video dal lettore, si è verificato all'alba in un tratto di spiaggia del Lido Rivabella - San Giuliano. Al momento non sono note le ragioni che hanno portato il conducente a entrare con il veicolo sull'arenile né se siano stati effettuati accertamenti da parte delle autorità competenti. Il video è stato inviato alla redazione di Altarimini.it come segnalazione dell'accaduto.

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