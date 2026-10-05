Al Cinema Tiberio la nuova stagione de La Grande Arte al Cinema
Si parte con "Caravaggio", il documentario di David Bickerstaff e Phil Grabsky dedicato al maestro lombardo
A cura di Redazione
05 ottobre 2026 10:44
Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 6 ottobre (ore 17 ed ore 21) e giovedì 8 ottobre (ore 21) parte la nuova stagione de La Grande arte al Cinema quest’anno dedicata ai grandi maestri della pittura, letteratura e cinema: si parte con Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky, il più completo documentario finora realizzato sul maestro lombardo dopo cinque anni di lavorazione. Il film segue gli indizi nascosti nelle opere del pittore per restituire il ritratto di un artista ancora oggi enigmatico e rivoluzionario.