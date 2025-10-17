Al Cinema Tiberio torna l’opera lirica dal Metropolitan di New York

Dirette satellitari delle grandi produzioni con cast internazionale e sottotitoli in italiano

Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna la grande opera lirica con eventi in esclusiva in diretta via satellite dal Metropolitan di New York. Il primo appuntamento in cartellone è sabato 18 ottobre alle ore 19 con la nuova produzione de ">La sonnambula di Vincenzo Bellini, diretta da Riccardo Frizza per la regia di Rolando Villazón, con Nadine Sierra, (Amina), Sydney Mancasola (Lisa), Xabier Anduaga (Elvino) e Alexander Vinogradov (Rodolfo). Dopo le trionfanti esibizioni nel Roméo et Juliette di Gounod, La Traviata di Verdi e la Lucia di Lammermoor di Donizetti, Nadine Sierra raggiunge l’apice del repertorio di soprano nei panni di Amina, nella toccante storia d’amore de La Sonnambula di Bellini. Nella sua nuova produzione, Rolando Villazón — il tenore che ha intrapreso una brillante seconda carriera come regista — conserva l’ambientazione originale dell’opera nelle Alpi svizzere, ma usa la trama della sonnambula per esplorare le valli emotive e psicologiche della mente.

Segue La Bohème di Giacomo Puccini (sabato 8 novembre, ore 19) nella storica produzione firmata da Franco Zeffirelli, diretta da Keri-Lynn Wilson con Juliana Grigoryan e Freddie de Tommaso. Andrea Chénier di Umberto Giordano con la direzione affidata a Daniele Rustioni e Sonya Yoncheva e Piotr Beczala nei ruoli principali, è in programma sabato 13 dicembre alle ore 19.

Il 2026 si apre nel segno de I Puritani di Vincenzo Bellini, nuova produzione del Metropolitan per la regia di Charles Edwards con Marco Armiliato sul podio e i cantanti Lisette Oropesa e Lawrence Brownlee, in programma sabato 10 gennaio alle ore 19 mentre Eugene Onegin di Tchaikovsky con Asmik Grigorian e Igor Golovatenko nei ruoli principali e la bacchetta di Timur Zangiev per la direzione orchestrale chiude la rassegna sabato 2 maggio alle ore 19.

Tutti gli spettacoli sono sottotitolati in italiano.