Al Giulio Cesare nuova 'Lista stupri': anche con 2 docenti
Trovata alla fine dell'occupazione, insulti alla dirigente
A cura di Redazione
19 dicembre 2025 15:59
Una nuova 'lista stupri' è stata trovata al liceo Giulio Cesare di Roma alla fine dell'occupazione. Durante la ricognizione che è seguita, sono state scoperte una serie di scritte nei bagni, insulti e parolacce contro la dirigente scolastica, Paola Senesi. Inoltre, secondo quanto denunciato dai rappresentanti degli studenti, nell'anticamera del primo piano della scuola sarebbe stata ritrovata una lista stupri con i nomi di due docenti.