Al Marecchia Social Live la presentazione de “La ragazza di Vicolo Pandolfini”

Nando Dalla Chiesa ospite domenica 29 marzo a Vergiano di Rimini

Non solo spettacoli al Marecchia Social Live, il locale aperto a febbraio all’interno del Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini. Domenica 29 marzo, alle ore 17.00, avrà il piacere di ospitare lo scrittore e sociologo Nando Dalla Chiesa per la presentazione del suo ultimo libro: “La ragazza di Vicolo Pandolfini”, Edizioni San Paolo (2016).

Un’opera intima e toccante, che va ben oltre la narrazione biografica. In questo romanzo, Nando Dalla Chiesa racconta la bellezza fragile e resistente dell’amore tra lui e la moglie Emilia Cestelli (scomparsa nel 2021), inserita nella storia civile dell’Italia degli ultimi cinquant’anni: dalla giovinezza ai tempi della contestazione, ai lunghi viaggi in treno tra Nord e Sud, dal matrimonio sotto scorta al dramma del terrorismo e alla lotta alla mafia.

Chi è Nando Dalla Chiesa

Nato a Firenze nel 1949, Nando Dalla Chiesa è scrittore, sociologo e docente universitario. Figlio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato dalla mafia nel 1982, ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno civile, alla memoria e alla cultura della legalità. La sua scrittura, limpida e profonda, unisce rigore intellettuale e passione etica, intrecciando biografia personale e storia collettiva.

L’incontro è a ingresso libero. L’autore sarà disponibile al termine dell’evento per il firmacopie, con libri acquistabili direttamente sul posto.

Sarà possibile partecipare anche a un aperitivo dopo la presentazione. Per informazioni: 327 8475142 (WhatsApp).