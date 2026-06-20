Al Parco degli Artisti di Rimini arriva Gianluca Gotto, scrittore e divulgatore

Dal 2018 ha pubblicato diversi bestseller con Mondadori, tra cui Le coordinate della felicità e Come una notte a Bali

Dopo il rapidissimo sold out registrato per la data di lunedì 22 giugno, Gianluca Gotto raddoppia l’appuntamento a Rimini e annuncia una nuova attesissima replica per il giorno successivo, martedì 23 giugno, nella suggestiva cornice del Parco degli Artisti.

Non si tratta di una sorpresa: gli eventi dal vivo dello scrittore e divulgatore torinese riscuotono da sempre un grandissimo successo, collezionando regolarmente numerosi sold out in tutta Italia grazie a un legame unico e profondo con il suo pubblico.

Anche in questa occasione, la produzione e l’organizzazione dell’intero tour sono curate da Dream Up Production, realtà di origine riminese e prima realtà in Italia ad aver portato crescita personale, consapevolezza e ispirazione sui più grandi palchi e teatri del Paese.

Il nuovo talk, intitolato “Questione di Karma”, nasce da una riflessione tanto semplice quanto potente: il dolore è inevitabile, ma la sofferenza no, anche se nessuno ce lo ha mai insegnato. Spesso attraversiamo la vita ripetendo schemi, paure e comportamenti che non riusciamo a superare, attribuendoli al carattere, alla sfortuna o al destino. Attraverso racconti, esperienze personali e spunti di riflessione, Gianluca Gotto accompagna il pubblico in un viaggio che attraversa il senso di colpa, il perdono, il cambiamento, il karma familiare e quello personale.

Lo spettacolo invita a riconoscere il potere delle scelte consapevoli e la possibilità di interrompere quei meccanismi invisibili che ci mantengono legati alla sofferenza, per ritrovare maggiore libertà, presenza e leggerezza nel vivere quotidiano. “La sofferenza non nasce da noi, ma con noi può finire”, sottolinea Gianluca.

D’altronde, Gianluca Gotto ha fatto della ricerca del benessere e della consapevolezza il centro della propria vita. Nato a Torino nel 1990, a vent’anni ha lasciato l’Italia per trasferirsi prima in Australia e poi in Canada, per abbracciare dal 2015 uno stile di vita nomade.

Lavorando da remoto grazie alla sua passione per la scrittura e facendo base in Oriente, è diventato uno degli scrittori più letti in Italia e tra i più seguiti nel mondo della crescita personale, dei viaggi consapevoli e della spiritualità. Oggi vanta oltre un milione di follower sui social e più di 1,5 milioni di copie vendute.

Dal 2018 ha pubblicato diversi bestseller con Mondadori, tra cui Le coordinate della felicità, Come una notte a Bali e Succede sempre qualcosa di meraviglioso, fino al suo penultimo libro, Verrà l’alba, starai bene.

Attraverso le sue pagine e i suoi talk continua a ispirare migliaia di persone a trovare la propria strada e la propria serenità interiore.

Al termine della serata il pubblico avrà l’opportunità di incontrare personalmente Gianluca Gotto durante il tradizionale momento dedicato al firmacopie. Per l’occasione sarà inoltre possibile acquistare, in esclusiva anteprima nazionale e prima dell’arrivo nelle librerie, il nuovo attesissimo libro dell’autore e ricevere una dedica personalizzata.

I biglietti per la nuova data del 23 giugno sono disponibili su TicketOne.