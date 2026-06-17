Insegnante rubò in gita nell'hotel: Tribunale del Lavoro conferma licenziamento

I fatti risalgono al 2025. La docente portò via 150 euro dai portafogli di due dipendenti

Nell'aprile 2025, durante una gita scolastica a Caserta, una docente di un istituto scolastico riminese rubò 150 euro dal portafoglio di due dipendenti dell'hotel in cui era alloggiata la scolaresca. Licenziata nell'agosto dello stesso anno, il provvedimento è stato confermato recentemente dal Tribunale del Lavoro. Come riferisce il Corriere Romagna, la donna, durante il viaggio di istruzione, fu colta dalle telecamere dell'hotel durante il furto. I soldi rubati furono restituiti, ma 4 mesi dopo i fatti, arrivò il licenziamento senza preavviso. Da qui la decisione della donna di adire le vie legali, ritenendo che il provvedimento di licenziamento fosse una sanzione sproporzionata. Il giudice ha invece confermato tutto: ad aggravare la situazione, il fatto che la docente fosse impegnata nell'accompagnamento della scolaresca in gita, all'interno quindi del contesto scolastico. Il comportamento è stato definito "incompatibile con il ruolo educativo, di correttezza e fedeltà richiesti a un dipendente pubblico. Il quotidiano riferisce che la donna, durante il procedimento davanti al Giudice del Lavoro, abbia ammesso i fatti, scusandosi. Una presa di consapevolezza che non è stata però sufficiente a ridurre la sanzione.