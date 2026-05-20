Al Rockisland una cena stellata per Itaca: protagonisti gli studenti dell’Alberghiero

I ragazzi del “Malatesta” in campo per l’Associazione Itaca

Una serata di grandi applausi quella andata in scena ieri, 19 maggio, al Rockisland di Rimini, dove l’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” si è messo al servizio della solidarietà per sostenere l’Associazione Itaca di Rimini.

Gli alunni delle classi IV C e V E, guidati dai professori Zannoni, Sposato e Tufano, hanno avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco con Riccardo Agostini, chef stellato del ristorante Il Piastrino di Pennabilli, firmando insieme a lui il menù della serata.

A curare il servizio in sala sono stati invece gli studenti delle classi II AB, III AB e IV AB della sede associata di Bellaria Igea Marina, insieme alla IV F di Rimini, coordinati dal professor Barberini. Professionalità, attenzione ai dettagli e accoglienza impeccabile hanno conquistato gli ospiti, che non hanno risparmiato complimenti ai giovani camerieri.

L’evento si è concluso con un importante risultato per la raccolta fondi destinata ai progetti dell’Associazione Itaca, confermando il valore di un’iniziativa che ha unito formazione di alto livello e impegno sociale.

Per gli studenti, una serata che ha rappresentato molto più di un esercizio pratico: un’esperienza formativa preziosa, vissuta all’insegna della solidarietà.