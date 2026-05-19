Ciclista investito da un furgone a Villaggio Argentina: elitrasportato d'urgenza in ospedale

L'incidente a Misano Adriatico in via Tavoleto

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Misano Adriatico all'interno del Villaggio Argentina, dove un uomo di circa 50 anni, residente in zona, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo via Tavoleto quando è stato travolto da un furgone in transito condotto da un uomo di circa trent’anni, di nazionalità non italiana. L’urto è stato particolarmente violento: l’uomo è stato scaraventato contro un cassonetto dei rifiuti, riportando traumi importanti. Immediata la richiesta di aiuto da parte dei presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il ferito è stato trasferito in volo all’ospedale Bufalini di Cesena.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio di Carabinieri e Polizia Locale, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando la posizione dei mezzi coinvolti per ricostruire con precisione quanto accaduto.