Rimini, addio Patrizia Mini: scomparsa la storica vicepresidente di Galvanina

Donna impegnata anche nel sociale, scomparsa a 71 anni

È scomparsa venerdì scorso, all'età di 71 anni, Patrizia Mini, storica vicepresidente di Galvanina Spa. Laureata in giurisprudenza, iniziò a lavorare nell'azienda di famiglia a inizio anni '80, occupandosi dell'amministrazione. La Galvanina, da attività fortemente radicata sul territorio riminese, divenne sotto la guida sua e del fratello Rino, nel ruolo di presidente, un marchio di grande valore sul mercato internazionale delle acque. "Era una donna dalle mille passioni e attività. In azienda si è sempre occupata della parte scientifica, ma anche di quella burocratica. Amava l’arte e la storia", il ricordo di Rino Mini, riportato dal Resto del Carlino. Patrizia Mini era anche impegnata nel sociale: fu consigliera di Fondazione Carim e socia del Lions. Alla famiglia Mini le condoglianze della redazione di altarimini.it.