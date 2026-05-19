Novafeltria: passa la Nove Colli, Marecchiese chiusa. Ecco come cambia la viabilità

La storica gara ciclistica attraverserà il territorio comunale domenica 24 maggio

Domenica (24 maggio) torna la storica gara ciclistica "Nove Colli" che interesserà anche il territorio del Comune di Novafeltria. La circolazione stradale verrà interdetta completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, per circa un’ora in ciascun punto del passaggio.

Il transito della gara nel Comune di Novafeltria inizierà da Perticara, in Via Decio Raggi e Via Trieste dove la chiusura totale del traffico è prevista indicativamente dalle ore 09. Proseguirà poi sulla Sp8 nel territorio di Talamello, in località Ca’ Francescone, dove entrerà nella frazione di Sartiano. Passando per Ca’ Angioletto e Ca’ del Biordo raggiungerà Località Le Porte immettendosi sulla Marecchiese, raggiungendo Ponte Baffoni. L'interdizione al traffico veicolare sarà totale sulla Marecchiese e sulle strade interessate e avverrà indicativamente dalle ore 09:15. Gli atleti proseguiranno poi verso il Comune di Maiolo rientrando nel territorio di Novafeltria dalla Marecchiese a Secchiano. Questo tratto stradale verrà chiuso al traffico indicativamente dalle ore 10. La competizione uscirà poi dal Comune di Novafeltria, con i ciclisti che imboccheranno l'intersezione per Sogliano. "Gli orari di chiusura al traffico veicolare sono indicativi e variabili in base all'andamento della competizione. Si informa che anche dopo il passaggio del fine gara, la circolazione stradale potrà subire dei rallentamenti per alcune ore al fine di consentire il passaggio in condizione di sicurezza di tutti i partecipanti della manifestazione. Il percorso sarà presidiato dalle forze dell'ordine e dai volontari che vi daranno informazioni utili. Chi avesse necessità di spostarsi su queste strade è invitato pertanto a scegliere dei percorsi alternativi al fine di evitare le chiusure stradali. Per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile contattare la Polizia Locale Alta Valmarecchia ai numeri 0541 845622-845623-845653", spiega l'amministrazione comunale novafeltriese.