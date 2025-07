Santarcangelo Festival, colpo di scena: tornano i contributi dal governo

Il sindaco: "Il nostro festival è un'esperienza culturale e sociale che ha raddoppiato nel tempo il proprio pubblico"

Il Santarcangelo Festival riottiene i contributi dal Governo Meloni: l'annuncio arriva via social dal sindaco Filippo Sacchetti. Nonostante il dimezzamento del punteggio assegnato per la qualità artistica, il Santarcangelo Festival si è visto confermare i contributi: "Il meccanismo ci sembra assurdo e contraddittorio a dir poco con tante realtà che ancora risultano colpite dai tagli, ma siamo felici che la nostra battaglia sia stata vinta", commenta Sacchetti. "Il nostro festival - spiega - è un'esperienza internazionale, culturale e sociale che non ha perso qualità nel tempo, anzi ha raddoppiato il pubblico e il coinvolgimento di operatori da tutto il mondo, ha compiuto 55 anni con una grande festa animata da migliaia di ragazze e ragazzi che hanno trovato in queste piazze la dimensione libera della propria espressione".